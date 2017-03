(Cogeco Nouvelles) - Les salaires à la haute direction de Bombardier ont augmenté de près de 50 pour cent en 2016, année marquée par près de dix mille licenciements.

La rémunération globale des cinq plus hauts dirigeants et du président du conseil d'administration a totalisé près de 43 millions de dollars.

Le directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, Michel Nadeau, parle de manque de jugement et rappelle que sans l'aide de fonds publics canadiens, la situation de Bombardier serait plus que précaire aujourd'hui.

Sur les ondes du 98,5 FM, il a dit souhaiter l'intervention de Québec.