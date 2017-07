Expo de Saint-Hyacinthe: Québec solidaire veut mousser ses politiques agricoles

SAINT-HYACINTHE, Qc - Québec solidaire profite de la 180e Exposition agricole de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, pour faire connaître ses politiques en matière d'agriculture auprès des producteurs et visiteurs présents.

Le député Amir Khadir s'est rendu à l'ouverture de l'exposition jeudi, et il devait y passer une journée complète, samedi, afin d'aller à la rencontre des gens.

M. Khadir leur présente les mesures solidaires pour protéger les fermes familiales et encourager des pratiques agricoles plus respectueuses des écosystèmes. Lors de son dernier congrès annuel en mai dernier, Québec solidaire a finalisé son programme en adoptant notamment des positions concernant les secteurs agricoles et agroalimentaires.

«Québec solidaire est perçu comme un parti politique urbain, alors que c'est faux», affirme Amir Khadir. «Nous nous soucions grandement du bien-être des régions», ajoute-t-il.

Le député de Mercier estime que l'agriculture est un des piliers économiques du Québec. C'est pourquoi, selon lui, on doit penser «d'urgence» à la qualité de vie et à la sécurité financière des agriculteurs. Son parti propose notamment de mettre en place des avantages fiscaux pour la transmission des fermes à la relève.

Amir Khadir rappelle que les agriculteurs tiennent leurs fermes «à bout de bras». Il faut donc leur donner les moyens de prendre des vacances, ains que des congés de maladie et de parentalité, entre autres.

En matière de transformation et d'alimentation, Québec solidaire propose une politique de souveraineté alimentaire pour soutenir et favoriser l'accès à des aliments sains et produits localement.

Amir Khadir blâme par ailleurs les traités de libre-échange qui créent une concurrence souvent déloyale aux producteurs québécois, selon lui.