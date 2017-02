Erik Guay, champion du monde de Super G

(98,5 Sports) - Erik Guay a remporté aujourd'hui l'épreuve du Super-G des Championnats du monde de ski, disputés sur la piste de Saint-Moritz, en Suisse.

Le skieur de Mont-Tremblant a franchi le parcours en une minute 25 secondes et 38 centièmes, 45 centièmes devant le Norvégien Kjetil Jansrud et 48 centièmes plus rapide qu’un autre Canadien, Manuel Osborne-Paradis.

L’autre Canadien en piste, Jan Hudec, a pris le 26e rang (1 :29 :31).

Détails à suivre