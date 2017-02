Encore 200 baleine-pilotes échouées en Nouvelle-Zélande

Pour freiner la mort des ces cétacés, une vaste mobilisation humaine a eu lieu.

Lors d'un entretien entre l'animateur de l'émission Week-End Extra, Mathieu Beaumont, et le directeur du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, on a appris que de tels échouages sont souvent liés a des caractéristiques communes qui provoquent des erreurs de navigation de la part des baleines. Par exemple, des bancs de sable fin qui ne réfléchissent pas bien les ondes radar utilisées par les cétacés.

Selon M. Michaud, il existe également une très grande solidarité sociale au sein des troupeaux de baleines, une solidarité quipourrait parfois la perte de certaines. Lorsqu'une baleine d'un groupe est malade ou commet une erreur de navigation, il n'est pas rare que plusieurs autres la suivent en guise de «soutien». Ainsi, un nombre important de baleines peuvent se retrouver d'un coup en facheuse position.