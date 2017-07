Donald Trump Jr embauche un avocat lié à la mafia et publie ses courriels

(Cogeco Nouvelles) - Après avoir admis qu'il avait rencontré une avocate russe durant la campagne présidentielle américaine de 2016, Donald Trump Jr a requis les services d'un avocat, lundi.

Le fils aîné du président des États-Unis a expliqué lundi avoir accepté cette rencontre afin d’obtenir des informations nuisibles concernant l'adversaire démocrate de son père, Hillary Clinton.

Depuis ces aveux, Donald Trump Jr a retenu les services de l’avocat new-yorkais, Alan Futerfas.

En plus de représenter des firmes américaines, Newsweek indique que Futerfas a également représenté au fil de sa carrière des clients liés à la mafia, notamment la famille Colombo.

L’avocate russe nie

En entrevue exclusive avec NBC News, Natalia Veselnitskaya, l’avocate russe rencontrée par Donald Trump Jr, nie pour sa part avoir rencontré le fils du président américain le 9 juin 2016 à la Trump Tower de New York pour lui refiler de l’information compromettante au sujet d’Hilary Clinton.

«Je n’ai jamais eu d’informations dommageables au sujet d’Hilary Clinton. Et je n’ai aucun lien avec le gouvernement russe.»

Elle affirme que Donald Trump Jr ne lui a posé qu’une seule question lors de cet entretien.

«La question qu’on m’a posée était la suivante : est-ce que j’avais des rapports financiers qui pourraient prouver que l’argent utilisé par le comité démocrate venait de fonds inappropriés.»

Durant son entrevue avec NBC News, l’avocate a confirmé la présence de Jared Kushner et Paul Manafort à cette rencontre.

Par soucis de transparence

Afin d'être le plus transparent possible, Donald Trump Jr a publié sur son compte Twitter, en fin de matinée mardi, plusieurs courriels concernant son éventuelle rencontre avec l'avocate russe.

