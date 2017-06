Donald Trump est en furie

(98,5 FM) - Après avoir appris qu'il faisait personnellement l'objet d'une enquête pour entrave à la justice, Donald Trump a utilisé Twitter pour exprimer sa colère.

Selon un article du Washington Post publié mercredi, Robert Mueller, le procureur spécial chargé d’enquêter sur une possible collusion entre des proches de Donald Trump et la Russie lors du processus électoral à la présidence, aurait également ouvert une enquête sur Donald Trump.

Cette enquête vise à déterminer si le 45e président américain a fait entrave à la justice, comme l’a soutenu l’ancien directeur du FBI, James Comey, lors de son témoignage devant le Sénat la semaine dernière.

Sans surprise, cette annonce n’a pas plu au clan Trump. D’abord, le porte-parole de l’avocat de Donald Trump a dit mercredi soir que «le coulage d’informations de la part du FBI concernant le président était scandaleux, inexcusable et illégal».

En colère

Puis jeudi matin, Donald Trump a utilisé son médium préféré pour dénoncer cette enquête à l’aide d’une série de quatre messages Twitter publiés tout au long de la journée de jeudi.

«Ils ont inventé une histoire de collusion avec la Russie, ont trouvé aucune preuve, donc, là ils vont pour entrave à la justice sur une histoire inventée. C’est bon.»

«Vous êtes témoins de la plus extraordinaire CHASSE AUX SORCIÈRES dans toute l’histoire de la politique américaine – menée par des gens très mauvais et en conflit! #MAGA»

«Pourquoi les transactions de la famille Clinton et des démocrates avec la Russie ne sont pas observées, mais mes non-transactions le sont?»

«Malhonnête H a détruit des téléphones avec un marteau, effacé des courriels et s’est arrangée pour que son mari rencontre le AG quelques jours avant qu’elle soit blanchie – et ils parlent d’entrave?»

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 juin 2017

You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 juin 2017

Why is that Hillary Clintons family and Dems dealings with Russia are not looked at, but my non-dealings are? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 juin 2017