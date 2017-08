(98,5 FM) - Dix marins sont portés disparus et cinq ont été blessés après une collision survenue entre un destroyer américain et un pétrolier, lundi matin, à l'est de Singapour, selon la Marine américaine.

Dans un communiqué précédent, la Marine avait annoncé que le destroyer lance-missiles USS John S. McCain avait été impliqué dans une collision avec un navire marchand alors qu'il naviguait à l'est des détroits de Malacca et Singapour.

Les opérations de recherche et de secours ont débuté en coordination avec les autorités locales.



La collision s'est produite alors que le destroyer se dirigeait vers le port de Singapour.

(D'après AFP)