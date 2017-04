District 31: dernière semaine et ça jase...

(98,5 FM) - Plus que trois épisodes et on connaitra la conclusion de la première saison de District 31, la quotidienne de Radio-Canada qui a déclenché les passions à la télévision québécoise depuis l'automne.

C'est pas moins de 120 épisodes qui nous auront fait vivre la vie d'un poste de police montréalais, qui aura été pour le moins un reflet plus que fidèle des activités du corps policier de la métropole.

L'émission a souvent dépassé le million de téléspectateurs.

Si on sait déjà que les deux principaux acteurs, Magalie Lépine Blondeau et Vincent Guillaume Otis ne seront pas de retour pour la prochaine saison, on attend le dénouement avec beaucoup de ferveur, particulièrement sur les réseaux sociaux, comme en faisait foi Émilie Perreault, ce matin, dans la chronique culturelle au 98,5 FM.