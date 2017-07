Deux morts au Centre d'interprétation du cuivre de Murdochville

Hélène Nepton de la Sûreté du Québec

Chargement du lecteur ...

MURDOCHVILLE - Deux hommes ont été retrouvés sans vie, mardi matin, dans une galerie souterraine du Centre d'interprétation du cuivre de Murdochville, en Gaspésie.

Les victimes sont un employé de 50 ans et un bénévole de 60 ans.



Selon la sergente Hélène Nepton, de la Sûreté du Québec (SQ), il pourrait s'agir d'une intoxication causée par une fuite de gaz.



Elle a expliqué que du gaz avait été détecté sur place, ce qui a nécessité des précautions particulières. La policière a précisé que des pompiers dotés de l'équipement requis s'étaient rendus dans les galeries souterraines pour aller chercher les deux hommes.



La division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ont été appelées afin d'enquêter sur cet incident.