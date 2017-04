Des conditions de vie potentielles détectées sur une lune de Saturne (vidéo)

CAPE CARNAVERAL, Floride - Un minuscule monde océanique incrusté de glace qui gravite en orbite autour de Saturne est maintenant un candidat plus sérieux que jamais parmi les environnements spatiaux qui pourraient abriter des formes de vies potentielles.

La sonde spatiale Cassini de la NASA a détecté des molécules d'hydrogène dans des geysers qui jaillissent d'une lune de Saturne, nommée Encelade.



Leur présence pourrait être due à des réactions chimiques hydrothermales entre de l'eau et de la roche, desquelles pourrait jaillir une forme de vie microbienne, ont annoncé les scientifiques de la NASA, jeudi.

Tant la NASA que d'autres observateurs ont tôt fait de souligner qu'il ne faut pas conclure qu'il y a forcément de la vie sur Encelade. Il faut plutôt comprendre qu'on pourrait y retrouver les conditions favorables au développement de celle-ci, a-t-on précisé.



Un océan liquide existe en-dessous de la surface de glace d'Encelade. Les scientifiques savaient depuis longtemps qu'il y a avait des panaches de vapeur d'eau s'échappant d'interstices de cette lune du pôle sud, et ce, grâce à la sonde Cassini.



La forte présence d'hydrogène suggère toutefois que des réactions chimiques sont survenues entre l'eau chaude et la roche au fond de l'océan, ce qui pourrait soutenir une forme de vie.



L'hydrogène a été décelé par la sonde Cassini lors de son dernier survol près d'Encelade, en 2015, alors qu'elle avait plongé au plus profond niveau dans ses panaches de vapeur et leurs particules.



En plus de l'hydrogène, du dioxyde de carbone a également été détecté. Selon ce que les chercheurs ont rapporté, la présence des deux composants pourrait signifier que des microbes qui se trouvent en dessous de l'eau produisent du méthane, comme c'est le cas aux confins de nos propres océans et réseaux fluviaux, sur Terre.



Lancée en 1997, la sonde Cassini se rapproche de plus en plus de la fin de son parcours alors qu'elle arrive à court de carburant. Elle devrait passer entre Saturne et ses anneaux encore 22 fois avant de tournoyer sur elle-même et se volatiliser dans l'espace en septembre.