Des chiens renifleurs de cancer d'une fascinante efficacité

(98,5 FM) - À l'Institut Curie, à Paris, des chiens renifleurs sont parvenus à détecter des tumeurs chez des personnes atteintes de cancers du sein. D'autres chiens oeuvrent aussi à la détection du cancer de la prostate.

Certains chiens spécifiquement entraînés arrivent à détecter la présence de tumeurs cancéreuses avec quelques reniflements du museau. Ils sont tellement efficaces qu’ils ont été préférés aux technologies les plus récentes dans le domaine de la médecine.

C’est ce qu’a expliqué Isabelle Fromantin, infirmière et docteure en sciences à l’Institut Curis, qui participe au projet Kdog. «À la suite d’une découverte qui prouvait que certaines plaies cancéreuses sentaient mauvaises, on a cherché comment travailler autour de ça. On a vu qu’il y avaient deux méthodes possibles : soit la chimie soit les chiens. À l’heure actuelle, le chien est plus performant, d’où cette idée de projet que l’on a appelé Kdog.»

Les chiens en question se nomment Thor et Nykios. Ce sont deux jeunes bergers malinois de 18 mois. «On a commencé à les dresser à la fin août. Au départ, on les entraîne par le jeu. Peu à peu, on les entraîne à reconnaître des échantillons de compresses qui ont été mises en contact avec la peau de cancéreux et d’autres avec celle de patient en santé.»

Ainsi, les chiens participent à la détection précoce des cellules cancéreuses du sein grâce à leur odorat. Après six mois de tests, les premiers résultats sont plus qu'encourageants. À vrai dire, une phase de tests menée auprès de 130 participantes montre un taux de réussite exceptionnel: les chiens réussissent à détecter le cancer du sein à cent pour cent, à la suite de deux passages, à savoir deux étapes de reniflement.

Une étude clinique est effectuée en ce moment. Elle impliquera quatre chiens et 1000 femmes, entre 2018 et 2021. Ensuite, l’équipe de l’Institut tentera de découvrir si d’autres formes de cancer ont des odeurs distinctes.

«D’autres équipes travaillent déjà sur d’autres formes de cancer comme celui de la prostate. […] On aimerait [éventuellement] aller vers d’autres localisations de cancer qui sont plus difficiles à diagnostiquer.»

