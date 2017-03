Écoute électronique: le directeur du FBI affirme que la réclamation du président est fausse

PALM BEACH, Floride - Selon un fonctionnaire américain qui s'est adressé à l'Associated Press, le FBI a demandé au ministère de la Justice de contester les allégations faites par le président Donald Trump, voulant que Barack Obama ait ordonné l'écoute de ses téléphones au cours de la campagne présidentielle.

Le fonctionnaire n'est pas autorisé à discuter de la situation et a parlé sous couvert d'anonymat.



La porte-parole du ministère de la Justice, Sarah Isgur Flores, a refusé de commenter l'affaire, et un porte-parole du FBI refuse aussi tout commentaire.



Le New York Times rapporte que le directeur du FBI James Comey a affirmé que la réclamation du président est fausse et doit être corrigée.



Le ministère de la Justice n'a publié aucune déclaration dans le but de réfuter l'affirmation de Donald Trump.



La Maison-Blanche a demandé dimanche au Congrès de faire enquête pour déterminer si le président Barack Obama a abusé de ses pouvoirs relativement à l'élection présidentielle 2016.



Le président américain Donald Trump a accusé samedi matin, dans une série de messages envoyés par le biais de Twitter, son prédécesseur, M. Obama, d'avoir autorisé la mise sous écoute des téléphones de la Trump Tower, à New York durant la campagne électorale à l'élection présidentielle.



M. Trump n'a pas fourni de preuves à l'appui des affirmations qu'il a lancées. Ces allégations ont été démenties par un porte-parole de M. Obama, disant qu'elles étaient « tout simplement fausses », et des élus démocrates et républicains ont réclamé des preuves.



Le représentant Devin Nunes, président du comité sur le renseignement, a tout de même dit par communiqué que le comité enquêtera pour déterminer « si le gouvernement menait des activités de surveillance à l'endroit de responsables ou de substituts des campagnes de tout parti politique ».



Le plus haut démocrate au sein du comité, le représentant de la Californie Adam Schiff, a affirmé que M. Trump empruntait un chemin «profondément inquiétant de distraction, de distorsion et de pure fabrication».



Le sénateur Tom Cotton, représentant de l'Arkansas et membre du comité sénatorial du renseignement, a dit ne pas avoir vu de preuve soutenant les allégations de M. Trump, mais a dit être convaincu que le comité inclura la question dans son enquête sur la Russie.



Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a dit par communiqué, dimanche, que des informations «concernant des investigations potentiellement motivées par la politique partisane juste avant l'élection 2016 sont très préoccupantes».



M. Spicer a indiqué que M. Trump demande que dans le cadre de l'enquête sur les interventions russes, les comités du Congrès sur le renseignement exercent leur pouvoir de surveillance pour déterminer s'il y a eu «abus des pouvoirs d'enquête de la branche exécutive en 2016».



On ignorait à quelles informations faisaient référence M. Spicer, et ce qui avait mené le président Trump à faire ces allégations. M. Spicer a dit que la Maison-Blanche et le président ne commenteraient pas davantage avant que ne soit mené un tel examen.



Le porte-parole de l'ex-président visé, Kevin Lewis, a répondu qu'une règle fondamentale de l'administration Obama était que la Maison-Blanche ne devait en aucun cas interférer à des enquêtes du département de la Justice, qui doivent être dépourvues de toute influence politique.



En vertu de cette politique, ni Barack Obama ni la Maison-Blanche n'ont jamais ordonné la surveillance touchant tout citoyen américain, a assuré M. Lewis, ajoutant que toute « supposition du contraire est tout simplement fausse ».



Cette invective survient quelques jours après les révélations voulant que le procureur général Jeff Sessions ait omis, durant la confirmation sénatoriale de sa nomination, de mentionner les contacts qu'il a eus avec l'ambassadeur russe aux États-Unis durant la campagne électorale.



Les agences américaines du renseignement ont conclu que la Russie s'est ingérée dans la campagne électorale américaine en vue de voir Donald Trump l'emporter aux dépens de sa rivale démocrate Hillary Clinton.