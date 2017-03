Contraventions illégales...

(98,5 FM) - Une autre histoire dévoilée par notre journaliste Monic Néron démontre bien jusqu'à quel niveau la situation est devenue malsaine au SPVM.

À côté de ce qui se trame «en haut», ces jeux de pouvoirs et guerres de clans qui sont dénoncés depuis quelques semaines, cette affaire est quasi anecdotique. Mais elle démontre une chose : le SPVM est malade. On préfère en effet étouffer des faits plutôt que de salir son image et sa réputation.

Quotas de contraventions

Cette affaire, racontée mardi matin par la chroniqueuse Monic Néron à Puisqu’il faut se lever, se déroule au poste de quartier 22 dans Centre-Sud à l’ère de l’épineux dossier des quotas de contraventions.

Une policière aide un confrère qui déteste donner des contraventions. Comme ses statistiques ne sont pas très glorieuses et risquent de nuire aux objectifs du poste, elle signe et rempli les billets en utilisant le NIP et le matricule de son collègue. Autrement dit, elle créé un constat d’infraction par un policier qui n’a jamais été présent sur les lieux et qui pourrait être appelé à témoigner à la Cour alors qu’il n’a rien vu, rien entendu.

Dans les faits, en plus de constituer un grave manquement disciplinaire, ce geste est criminel : il représente de la fabrication de faux documents.

La policière en question s’est fait prendre. Des collègues qui l'ont pris en flagrant délit et ont jugé la situation suffisamment inacceptable pour la signaler à leur supérieur.

Le rapport à la déchiqueteuse...

Un rapport disciplinaire a été rédigé. Selon nos informations, le commandant de l’époque en aurait pris connaissance. Ou aurait fini le rapport ? À la déchiqueteuse. Aucune sanction. Pas même une note au dossier. Seulement «une petite rencontre de courtoisie».

Quant aux policiers qui avaient cru bon dénoncer, ils ont été stigmatisés, humiliés. Un faux mémo fut envoyé à l’interne et placardé partout dans le poste sous la forme d’une fausse offre d’emploi au PDQ 22.

L’auteur du message n’a d’ailleurs jamais été retracé.

«C’est comme ça que ça marche au SPVM. T’es trop intègre, t’es pas dans la gang, on va s’arranger pour que tu perdes le souffle et que t’aies pu jamais envie de te battre.»

Avec les informations de Monic Néron

