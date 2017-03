Contraventions annulées à cause de la lenteur du système judiciaire

(98,5 FM) - Au début du mois de mars dernier, quatre automobilistes qui contestaient leur contravention en Abitibi ont vu le juge Jacques Barbès mettre fin à leurs procédures judiciaires parce qu'ils avaient dû attendre de 26 à 35 mois avant de subir leur procès.

Le système de justice québécois est tellement embourbé depuis des années que de gros procès criminels sont abandonnés et des accusés sont libérés depuis que l’arrêt Jordan a été adopté par la Cour suprême en juillet 2016. Selon ce nouvel article de loi, un accusé doit subir son procès dans un délai raisonnable qui a été fixé à 18 ou 30 mois selon le type de cause entendue.

Mais il n’y a pas que les motards criminalisés et la mafia qui s’en tirent à bon compte.

Des milliers d’automobilistes qui contestent leurs contraventions se retrouvent coincées devant les tribunaux à cause de la lenteur de l’appareil judiciaire.

Certains attendent depuis plus de 35 mois et voudront fort probablement utiliser le décret du juge Jacques Barbès pour ne pas avoir à payer leurs contraventions.

«Ce n’est pas d’hier que les constats d’infractions qui sont émis principalement par la Sûreté du Québec doivent transiter par le bureau des infractions et amendes. Après ça, ils se ramassent au bureau de la Direction des poursuites criminelle et pénale (DPCP) et greffe. C’est juste depuis Jordan qu’on parle de ça. Mais ça va longtemps que ces délais sont très longs», a expliqué Me Éric Lamontagne, avocat chez Contraventions Experts.