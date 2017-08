Consommation d'alcool à Montréal: les anglophones font plus d'excès

(Cogeco Nouvelles) - À Montréal, les anglophones consomment plus d'alcool de façon excessive que les francophones et les allophones.

C'est du moins la conclusion d'un sondage CROP commandé par Éduc'alcool dont La Presse a obtenu les résultats.



Près de la moitié des anglophones de Montréal, soit 46 %, disent avoir consommé cinq verres ou plus lors de la même occasion au cours de la dernière année.



Chez les francophones, cette proportion est de 39 % et de 27 % chez les allophones.



Selon le directeur d'Éduc'alcool, Hubert Sacy, les différences entre anglophones, francophones et allophones en matière de consommation d'alcool sont attribuables à des facteurs culturels.



D’autre part, parmi tous les Montréalais, 6 % d'entre eux admettent avoir conduit un véhicule après avoir consommé de l'alcool au-delà de la limite permise de 80 mg par 100 ml de sang (0,08).