Colombie: au moins 193 morts dans une coulée de boue

BOGOTA - Au moins 193 personnes ont perdu la vie en Colombie, samedi, à la suite d'une inondation ayant touché une petite ville du pays, provoquant un déferlement d'eau et de coulées de boue.

La catastrophe naturelle, déclenchée par de fortes pluies, est survenue vers minuit à Mocoa, une ville d'environ 40 000 habitants située près de la frontière avec l'Équateur. La localité est située entre deux montagnes et au centre de deux rivières.



L'eau boueuse et les débris ont rapidement envahi les rues, renversant des maisons, déracinant des arbres, emportant des voitures. Alors que la plupart de résidants sommeillaient, nombre d'entre eux n'ont pas eu le temps d'aller se réfugier sur le toit de leur maison ou de se mettre à l'abri.



Selon la Croix-Rouge, le nombre des blessés s'élève à 202 people et celui des personnes manquant à l'appel à 220.



Le président colombien, Juan Manuel Santos, s'est rendu sur place et a appelé l'armée et les autorités en gestion des catastrophes naturelles à allier leurs forces.



Au moins 193 personnes sont mortes, a-t-il dit, ajoutant que le bilan pourrait s'alourdir alors que les recherches se poursuivaient.



Un médecin qui travaille dans un hôpital local, Herman Granados, a dit estimer que plus de 300 personnes étaient blessées. Il a lui aussi affirmé s'attendre à ce que le nombre de victimes continue de grimper.



«Sous la boue, je suis certaine qu'ils sont beaucoup plus», a-t-il dit.



Des témoins ont relaté avoir senti des bâtiments trembler alors que les inondations commençaient. Bien qu'une alarme ait été déclenchée, celle-ci n'aurait pas été entendue partout dans la ville, selon des survivants.



La Croix-Rouge entendait installer une unité spéciale à Mocoa, samedi après-midi, pour aider les Colombiens qui cherchent leurs proches sous les décombres.