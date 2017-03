Collation des grades annulée à cause du ramadan ?

(98,5 FM) - Des élèves d'une école secondaire montréalaise ont appris que leur cérémonie de collation des grades était annulée puisqu'un grand nombre d'entre eux ont choisi de célébrer le ramadan.

Cette année à l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, 403 élèves termineront leur secondaire 5.

Alors que plusieurs d’entre eux se faisaient une joie de pouvoir participer à la cérémonie de collation des grades qui devait avoir lieu le 20 juin prochain, les finissants ont récemment appris que cette activité avait été annulée faute d’un nombre suffisant de participants.

En entrevue à TVA, la mère d’un de ces finissants a indiqué que l’annulation était dûe au fait que plusieurs élèves ont choisi de célébrer le ramadan qui a lieu cette année au mois de juin.

«C’est une décision qui a été prise par l’école et qui semble endossée par la Commission scolaire. Ça n’a pas de maudit bon sens. J’ai vu ça et ça m’a révoltée. Comment se fait-il que parce que des jeunes ont décidé de ne pas y participer, on va brimer d’autres jeunes qui eux, sont non pratiquants et qui travaillent depuis cinq ans pour obtenir leur diplôme de secondaire 5. Et les parents qui sont si fiers ne pourront pas voir leur jeune parce qu’il y en a d’autres qui ont décidé d’aller pratiquer leur religion», s’est insurgée Nathalie Roy, députée de Montarville et porte-parole de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière de condition féminine et de laïcité.

Selon Madame Roy, il est inconcevable de pénaliser ceux qui veulent y participer étant donné que c’est un rituel important dans le parcours académique d’un élève.

«C’est l’illustration parfaite de notre bon gouvernement libéral de Monsieur Couillard. Quand vient le temps des accommodements religieux au nom du multiculturalisme, on est ouvert. Mais quand vient le temps d’accommoder ceux qui ne sont pas pratiquants, oubliez ça, ce n’est pas important. Je trouve ça révoltant. Je ne peux pas croire qu’on ne peut pas accommoder les jeunes et leurs parents qui veulent une collation des grades.»

Explication plausible?

Selon Christiane St-Onge, directrice de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, il est faux de penser que l’activité ait été annulée en raison du ramadan.

«L’annulation de cette activité n’est pas dûe au fait qu’il y ait un manque de participation des élèves de confession musulmane. Il y a tout simplement un manque de participants cette année et ça ne permettait pas de rencontrer les critères de tenir la collation des grades», a-t-elle expliqué à Benoit Dutrizac.

De plus, la gestionnaire scolaire ajoute que le goûter offert après la cérémonie est servi habituellement après 20h15, ce qui permettrait aux élèves de confession musulmane d’y participer malgré le ramadan.

Comme cette activité est autofinancée, l’école exigeait qu’il y ait un minimum de 250 élèves qui y participent. Toutefois, seulement 200 élèves se sont inscrits.

Madame St-Onge admet que l’école n’a pas sondé ses finissants à savoir pourquoi si peu d’entre eux s’étaient inscrits à la collation des grades, ce qui a fait dire à Benoit Dutrizac que la direction ne pouvait donc pas dire que ce n’était pas en raison du ramadan que la collation des grades était annulée.