(Cogeco Nouvelles) - La filiale de Cogeco Communications, Atlantic Broadband, annonce l'acquisition de tous les systèmes de câblodistribution d'Harron Communications exploités sous le nom de MetroCast.

La transaction est de 1,4 milliard de dollars américains.

Les réseaux de MetroCast rejoignent près de 236 mille foyers et entreprises dans l'est des États-Unis en matière d'internet, de vidéo et de téléphonie.

La Caisse de dépôt et placement du Québec s'est engagée à procéder à un placement en actions de 315 millions pour une participation de 21 % dans la société de portefeuille d'Atlantic Broadband.