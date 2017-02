Code sur les services sans fil: des groupes veulent que le CRTC sévisse

GATINEAU - Des groupes de consommateurs demandent au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de sévir contre les fournisseurs de services sans fil qui ne respectent pas leur code de conduite national, «de façon passive ou active».

Ces groupes font valoir que les consommateurs paient plus qu'ils ne le devraient pour obtenir certains services de téléphonie et de données sans fil mobiles.

Entré en vigueur le 2 décembre 2013, le Code national sur les services sans fil vise à permettre aux particuliers et aux petites entreprises d'obtenir plus facilement des renseignements sur leurs contrats avec les fournisseurs.

Le CRTC tient cette semaine une audience publique pour le guider dans son examen du code qui doit être mis à jour.

Certains souhaiteraient par exemple un contrôle parental plus étroit sur les factures de données sans fil de la famille, et des règles plus claires pour les frais d'annulation et les frais en cas de dépassement de la limite de transfert de données sans fil.

Le directeur général du Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP), John Lawford, a admis lundi que le code a aidé, dans une large mesure, à protéger les consommateurs des «factures surprises», les plaintes au CRTC ont d'ailleurs diminué depuis.

Mais M. Lawford a indiqué que le code devrait malgré tout être resserré pour donner aux utilisateurs de services sans fil un meilleur contrôle sur le montant qu'ils déboursent.

Parlant également au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de la Fédération nationale des retraités et de la Coalition des regroupements d'aînés de Colombie-Britannique, le Centre pour la défense de l'intérêt public a aussi plaidé lundi que certains fournisseurs offrent des services voix et données en option, contrairement à ce que prévoit le code.