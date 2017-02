Charles Taylor: rester très prudent avant de restreindre les droits des minorités

(98,5 FM) - Coprésident de la Commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodements reliées aux différences culturelles, dont les résultats publiés en 2008 avaient fait couler beaucoup d'encre, Charles Taylor a accordé une rare entrevue, ce matin, au 98,5 FM.

Appelé à commenter l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et les évènements violents qui ont marqué le Québec au cours des derniers jours, le philosophe estime que c'est normal qu'il y ait des différences d'opinions et de visions. Il faut apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Ce n'est cependant pas une raison pour restreindre les droits des minorités. Il faut tout de même rester très prudents, avec ce qui se passe actuellement, par exemple avec le Brexit et l'arrivée du président Trump.

Des recommandations ignorées: l'impact

Depuis que les résultats de la commission publiés le 22 mai 2008, bien des évènements se sont passés.

En compagnie de M. Taylor, Paul Arcand se questionnait à savoir ce que nos dirigeants avaient retenu des recommandations de l'époque de la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles.