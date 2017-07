Cathéter dans un pot de crème glacée: l'enquête se poursuit

MONTRÉAL - Il n'y a aucun risque pour la santé à la Laiterie de Coaticook, ont indiqué jeudi des inspecteurs fédéraux qui ont visité la manufacture de crème glacée, après qu'une famille de Trois-Rivières eut dit avoir découvert la semaine dernière un cathéter dans un contenant de la marque.

La famille Francoeur avait déposé une plainte et envisageait d'intenter des poursuites, mais elle y a renoncé lorsque les médecins ont annoncé qu'elle ne courait aucun danger.



Une porte-parole de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Lisa Murphy, a dit que la Laiterie de Coaticook avait contacté les autorités dès qu'elle a été mise au courant de la plainte. Des inspecteurs ont été dépêchés aux installations de l'entreprise pour y vérifier les systèmes sanitaires et n'y ont rien découvert qui aurait été contraire à la réglementation.



L'ACIA et les autorités provinciales poursuivent leur enquête, a ajouté Mme Murphy. De plus amples renseignements seront donnés dès que ceux-ci seront disponibles.



La Laiterie de Coaticook dit ne s'être jamais retrouvée dans une pareille situation depuis sa fondation, en 1940.



Sa directrice du marketing et des ventes, Renée Fillion, a précisé que l'entreprise n'avait pas eu de nouvelles des inspecteurs fédéraux depuis leur visite, mardi.



Elle a affirmé que le cathéter n'avait pas été utilisé par quelqu'un à l'intérieur de ses installations, à Coaticook.



«Toute notre production est filmée. On peut voir le contenant du début à la fin. Aucune image ne montre quelqu'un plaçant quelque chose dans le contenant», a-t-elle dit.



Une enquête est toujours en cours. Il n'y aura aucun rappel du produit «puisqu'il s'agit d'un cas isolé», écrit l'entreprise sur Facebook.



Mme Fillion a précisé que la direction attendait un rapport final sur ce dossier.