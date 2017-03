Carambolages, blessés graves et déversement de matière dangereuse au Québec

MONTREAL - Les conditions routières étaient très difficiles à cause d'une importante tempête hivernale mardi ainsi que dans la nuit de mercredi, et plusieurs carambolages ont été signalés sur différentes autoroutes de l'ouest du Québec.

Premièrement, trois personnes ont été gravement blessées, dont une qui se trouve dans un état critique, dans deux carambolages survenus, mardi après-midi, à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre, sur l'autoroute 20 en direction ouest, dans le secteur de Saint-Zotique, en Montérégie.



Des automobiles et des poids lourds ont été impliqués dans les deux cas. Environ sept camions poids lourds auraient pris feu avec leur cargaison lors de la première série de dérapages. La sergente aux communications de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau, indique que le conducteur d'un de ces camions serait resté coincé et se trouverait dans un état critique.



Deux kilomètres plus loin, une deuxième série de collisions impliquant une dizaine de véhicules et de camions a fait deux blessés graves.



Dans ce deuxième carambolage sur l'autoroute 20 en direction ouest, Urgence environnement a rapporté le déversement d'environ 20 000 litres d'une matière dangereuse, soit de l'hypochlorite de sodium, sur le terre-plein de l'autoroute. Le déversement provient d'un camion-citerne.



Le coordonnateur régional d'Urgence environnement Christian Blanchette a expliqué que le produit toxique s'apparente à de l'eau de javel, mais très concentrée. Il a précisé que «ce qui coule est contenu dans le terre-plein. La neige fait en sorte que ça devient une gelée, donc ce sera récupéré assez facilement. Ce qui a été contact avec le sol sera excavé».



L'autoroute 20 a été fermée à la circulation dans les deux directions dans le secteur et devait le rester pour plusieurs heures.



En Estrie, deux carambolages sont également survenus sur l'autoroute 10, mardi après-midi. Le premier, près de Magog, a impliqué une cinquantaine de véhicules, qui circulaient en direction ouest. Douze personnes ont souffert de blessures mineures.



Le deuxième est survenu une dizaine de kilomètres plus loin dans le secteur de Eastman, sur l'autoroute 10, mais en direction est. Environ cinq véhicules étaient impliqués dans cet accident, dont une voiture de patrouille de la Sûreté du Québec. Quelques personnes ont souffert de blessures mineures.



L'autoroute 10 a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures mardi, mais la circulation avait repris en soirée.



Finalement, en début de soirée mardi, sur l'autoroute 40 en direction ouest, dans le secteur de l'Assomption, dans Lanaudière, une quinzaine de véhicules ont été impliqués dans un autre carambolage. Il y aurait possiblement eu un déversement de diésel. Personne n'aurait été gravement blessé. Une portion de l'autoroute 40 était encore fermée à la circulation tard mardi soir à la suite de cet accident.



La Sûreté du Québec a également signalé un très grand nombre de sorties de route.