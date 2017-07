«C'est une entente assez historique» - Gaétan Barrette

(98,5 FM) - L'entente conclue avec l'Association canadienne du médicament générique fera économiser plus de 1,5 milliard de dollars aux Québécois au cours des cinq prochaines années.

C’est plus de 300 millions de dollars qui pourront être économisés annuellement pendant cinq ans et qui seront redistribués dans le réseau de la santé.

«J’ai la responsabilité d’un côté d’aller chercher le meilleur prix pour les payeurs de taxes (québécois). Et de l’autre côté, de maintenir des emplois. Jusqu’à l’année passée, on payait 791M$ dans le système public et là, on a une entente qui nous permet d’économiser plus que 300M$ par année, c’est une entente qui est assez historique», a affirmé Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, en entrevue à Puisqu’il faut se lever lundi matin.

L'entente annoncée dimanche devrait entrer en vigueur dès octobre.