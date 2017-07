«C'est inacceptable» - le maire de Saint-Honoré

On en parle en ondes : Une affiche xénophobe à Saint-Honoré. Le maire n'est pas content. (6:56) Bruno Tremblay Publié le jeudi 20 juillet 2017 dans Le midi avec Mathieu Beaumont Avec Mathieu Beaumont

(98,5 FM) - Une affiche avec l'inscription «Saguenay ville blanche» a été installée par-dessus l'écriteau du cimetière de Saguenay, à Saint-Honoré.

C’est en allant prendre son café dans un restaurant du village que le maire Bruno Tremblay a été avisé par un citoyen qu’une affiche «Saguenay ville blanche» avait été installée.

Ne faisant ni un ni deux, il s’est dirigé vers l’entrée du cimetière pour vérifier la situation. Dès qu’il a vu l’affiche, il a téléphoné pour qu’un employé municipal vienne la retirer. Comme il n’y avait pas de réponse, il a lui-même retiré la pancarte.

«J’étais choqué. On est tellement tissés serré et je pense qu’on a de l’ouverture. Je n’en reviens pas. C’est inacceptable. On est une petite ville, 6000 habitants. Peut-être que ça ne vient pas de chez nous?», a-t-il dit à Mathieu Beaumont.

Évidemment, le maire croit qu’il y a un lien avec la décision des citoyens de Saint-Apollinaire de refuser l’implantation d’un cimetière musulman au sein de la ville.

«Je sais que la communauté musulmane a approché le cimetière Saguenay et ils étaient ouverts. On enterre des corps! C’est exagéré un peu en 2017 de ne pas avoir de l’ouverture. Mais je pense que c’est un geste isolé», a-t-il dit en ajoutant ne pas être inquiet pour l’image de sa municipalité.

Pas une première

Ce n'est pas la première fois que l'inscription «Saguenay ville blanche» est installée dans la ville. Durant l’été 2014, quelques affiches portant le même message avaient été fixées. Des autocollants avec des propos xénophobes avaient aussi été distribués.