Autouroute 13: la SQ arrête un camionneur

(98,5 FM) - Un des camionneurs qui aurait refusé de voir son lourd véhicule remorqué dans la nuit de mardi à mercredi sur l'autoroute 13, a été arrêté, samedi, par la Sûreté du Québec. Il fait face à des accusations de méfait et de nuisance.

« L'homme, un résident de Laval et qui est âgé de 57 ans, a été arrêté à son domicile. L'enquête tend à démontrer qu'il serait l'un des deux conducteurs de camions lourds qui auraient refusé de collaborer lors d'une opération de remorquage sur l'autoroute, entravant ainsi la circulation déjà grandement affectée par les conditions routières lors de la tempête », a fait savoir la SQ, par voie de communiqué.

« Le dossier sera soumis à un représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales, et le suspect pourrait être accusé par voie de sommation. Il pourrait notamment faire face à des accusations criminelles de méfait et de nuisance. Le suspect, qui était également visé par un mandat d'arrestation émis en Ontario, sera remis aux policiers du Service de police de la ville de Kingston. »

Les enquêteurs tentent toujours d'identifier le deuxième camionneur qui était présent sur l’autoroute.

(Communiqué Sûreté du Québec)