Autoroute Bonaventure: l'heure de pointe infernale aurait pu être évitée

(98,5 FM) - Les automobilistes entrant à Montréal par le pont Champlain, ce matin, durant l'heure de pointe ont ragé de très longues minutes en raison d'une situation qui aurait pu être évitée.

Le 98,5 FM a appris que la structure de signalisation qui a été au coeur de la problématique de circulation ce matin sur l'Autoroute Bonaventure a été endommagée lundi soir entre 20h30 et 22h.

L'entrepreneur déplaçait une pelle mécanique dans la zone de travaux quand celle-ci a heurté le panneau de signalisation.

À la suite d'une première inspection, la situation avait été jugée «non critique» et aucune action particulière n'a été prise en soirée ou cette nuit.

Ce n'est que mardi matin, peu avant 7 heures, en pleine heure de pointe, qu'une inspection plus spécialisée a déterminé que la structure n'était plus sécuritaire. Les conditions (pluie, vent) auraient également fait pencher la décision de la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain en faveur de la fermeture de cette voie essentielle d'accès au centre-ville de Montréal.

La structure affaiblie a finalement été démantelée complètement entre 10h et 10h30, ce matin.