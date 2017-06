Au moins 62 morts dans un feu de forêt au Portugal

Photo: The Associated Press / Armando Franca

Les feux de forêt qui font rage depuis samedi, au Portugal, ont fait au moins 62 morts, fauchant notammant des personnes piégées dans leur véhicule tandis que des flammes balayaient les routes.

Dimanche, le premier ministre Antonio Costa a indiqué qu'il s'agit de la «plus grande tragédie» ayant frappé le Portugal depuis plusieurs années. Trois jours de deuil national ont été décrétés.

Le brasier se trouve au coeur du pays, dans la région de Pedrogao Grande, à 150 kilomètres au nord-est de la capitale, Lisbonne. Il aurait été provoqué par la foudre lors d'un orage sec, un phénomène qui survient lorsque la pluie s'évapore avant d'atteindre le sol en raison de hautes températures.

Selon un représentant du ministère de l'Intérieur, Jorge Gomes, 60 personnes ont péri à cause des flammes et de la fumée, tandis que deux autres ont perdu la vie dans un accident de la route en lien avec les feux.

On dénombre également 54 blessés, dont quatre pompiers.

Dimanche, environ 700 pompiers et 350 soldats combattaient toujours l'incendie qui s'est déclaré la veille. Des secouristes de l'Espagne prêtent aussi main forte aux autorités locales.