Après s'être fait sauvagement agressé, il se bat contre l'IVAC

On en parle en ondes : Un homme tabassé, abandonné par l'IVAC. (15:07) Vital Bélanger est avec nous. Publié le mercredi 07 juin 2017 dans Le midi avec Mathieu Beaumont Avec Mathieu Beaumont

(98,5 FM) - Victime d'une sauvage agression de la part de fiers-à-bras de la construction, Vital Bélanger doit maintenant se battre contre la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

En octobre 2014, Vital Bélanger décide de réaliser un de ses rêves, soit construire sa maison. Pour ce faire, il décide donc d'embaucher un entrepreneur. Cependant, M. Bélanger ne sait pas que ce dernier ne détenait pas ses licencesde la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

«Quand la CCQ (laCommission de la construction du Québec) est passée sur le chantier, elle a fermé le chantier parce que l’entrepreneur n’était pas en règle», a-t-il expliqué à Mathieu Beaumont.

Comme l’entrepreneur a reçu des amendes, il a tenté de les refiler à M. Bélanger.

«Quand il est arrivé pour venir me collecter avec un fier-à-bras, je l’ai envoyé promener. Je le payais déjà à un tarif de 65$ l’heure. Je n’avais pas à payer ses amendes. Et en plus, il m’avait retardé mon chantier d’un mois. J’avais appelé le 9-1-1, mais la police ne s’est jamais présentée.»

Mais une semaine après la première visite, l’entrepreneur est revenu au domicile de M. Bélanger, mais cette fois-ci, avec quatre fiers-à-bras.

«Il était six heures et demie du matin un dimanche. Avec des battes de baseball. Je n’avais deux après moi. Ils me battaient. Ils ont essayé de me poignarder avec une moulure brisée. Je me suis ramassé à l’hôpital avec 15 fractures au visage, j’avais les jambes fracturées. J’en avais partout sur le corps. J’ai protégé ma conjointe, on était au lit tous les deux. Ils ont essayé de violer ma conjointe. Ils ont brisé notre véhicule pour 20 000 dollars. En tout, il y avait pour 100 000 dollars de dégâts.»

Des quatre assaillants, deux ont été arrêtés alors que les deux autres sont toujours en liberté.

«Il y en a deux qui ont eu six ans de pénitencier chacun.»

Il dénonce l’IVAC

À la demande des policiers, le couple a quitté son domicile pendant trois semaines. Au retour, M. Bélanger et sa conjointe ont effectué leur demande pour être indemnisé par la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). Demandes qui ont été acceptées.

Depuis, son état de santé ne cesse de se détériorer, mais l’IVAC ne veut plus couvrir les frais encourus. Il risque maintenant l'amputation de l'une de ses jambes.