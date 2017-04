Aldo Giampaolo a choisi sa famille avant tout

(98,5 FM) - Pas facile de concilier travail et famille quand on est l'imprésario de Céline Dion.

Père de deux jeunes enfants, de trois et sept ans, Aldo Giampaolo ne pouvait plus supporter d'être éloigné de sa famille.

En entrevue au micro de Paul Houde, le gérant a confirmé qu'il avait bel et bien démissionné pour des raisons strictement familiales.

«Une carrière comme celle de Céline, c’est très exigeant, a fait savoir celui qui gérait la carrière de la chanteuse depuis juin 2014. Il faut donner son 110% dans une carrière comme celle-là. L’an dernier, dans une tournée en Europe, j’ai trouvé ça difficile d’être loin de mes enfants. Et là, de repartir un autre deux mois, peut-être encore sans mes enfants, ça me préoccupait beaucoup. Avec ma conjointe, on pensait à tout ça depuis plusieurs mois. Je me sens très à l’aise et très heureux aujourd’hui.»

La relation d'affaires entre Aldo Giampaolo et la chanteuse internationale aura duré un peu moins de trois ans.

«J’ai le sentiment du devoir accompli avec René et Céline. Céline est une professionnelle. Nous avions une belle complicité. J’ai beaucoup appris avec Céline. C’est malheureux en même temps. Dans ma tête à moi, c’est l’artiste la plus en service mondialement.

«On était sur la même longueur d’onde à 100 millions de pour cent, a imagé le père de famille. On avait la même orientation. C’est vraiment pour la vie familiale. C’est important d’avoir le bon équilibre.»