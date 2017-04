400M$ pour démolir le pont Champlain

On en parle en ondes : 400 millions pour la démolition de l'ancien pont Champlain (2:50) Publié le mercredi 05 avril 2017 dans Dutrizac Avec Benoît Dutrizac

(98,5 FM) - La Société des ponts a annoncé mercredi qu'il en coûtera 400 millions de dollars pour démolir l'actuel pont Champlain.

Une fois que le nouveau pont Champlain aura vu le jour en décembre 2018, il faudra démolir l’ancien. Et cette manœuvre qui est prévue pour 2019 coûtera environ 400 millions de dollars et durera trois ans.

C’est la Société des ponts qui en a fait l’annonce mercredi lors d’un point de presse.

Gros travaux, petits inconvénients

Même s’il faudra le démolir complètement à partir de 2019, le pont Champlain devra subir des rénovations pour lui permettre de tenir le coup d’ici là. Mais bonne nouvelle pour les automobilistes, ces travaux auront peu d’impact sur eux.

«Cette année, 124M$ seront investis sur le pont Champlain. Deux blitz de fermeture auront lieu les 20 et 21 mai en direction de la rive-sud et les 27 et 28 mai en direction nord. Après ça, les travaux se feront sous le pont, donc il n’y aura pas d’impact pour la circulation», a expliqué Julie Christine Gagnon, journaliste pour Cogeco Nouvelles.

Quant au pont Jacques-Cartier, il n’est pas en reste. Un système de lumières élaboré par Moment Factory y a été installé afin de souligner le 375e anniversaire de Montréal et le 150e du Canada.

«On dit que les travaux sont terminés à 95%.»