100,000 policiers et militaires armés déployés pour les Fête du Nouvel An en France

(98,5 FM) - À la veille des célébrations du Nouvel An, plusieurs pays renforcent les mesures de sécurité pour prévenir des attentats terroristes.

C’est le cas de la France qui a été durement touché depuis deux ans avec les attaques de Nice, du Bataclan et de Charlie Hebdo à Paris.

Christophe Cornevin, rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Figaro et spécialiste des questions de sécurité et de renseignement, était l’invité de Marie-Claude Lavallée, vendredi à l’émission Le Québec maintenant.

«L’année dernière, on était un mois après les attentats de novembre qui s’étaient soldé par un bilan de plus de 130 morts et il était hors de question que Paris fasse la fête, a rappelé Christophe Cornevin. Cette année il y a une véritable envie de faire la fête, de ne pas baisser les bras fasse à la menace terroriste.»

Selon le journaliste, les Parisiens refusent de se laisser imposer un calendrier terroriste. Il est prévu qu’il y ait plus de 600,000 personnes sur l’avenue des Champs-Élysées, l’artère mythique de Paris qui culmine à l’Arc de Triomphe.

Dans plusieurs villes comme Strasbourg, les réputés marchés de Noël seront ouverts. Dans chaque ville de France, il y aura des feux d’artifice et des gens qui vont descendre dans la rue malgré la vague de froid qui frappe la France.

«Tour le monde a envie de conjurer le sort, affirme Cornevin, on a passé deux années très dures.»

Il est évident que ce renouveau dans l’esprit festif des Français se vivra sous haute surveillance.

«On va arriver à un dispositif (de sécurité) inégalé, explique-t-il. On a jamais vu ça; on peut considérer qu’il y a, à peu près, 100,000 policiers, gendarmes et militaires qui vont être déployés, tous en armes. Rien que sur Paris, il y aura plus de 10,000 hommes qui seront là, avec des services de secours très importants.»

Christophe Cornevin explique que la stratégie des forces de sécurité est d’être le plus réactif possible.

«Autour de chaque lieu de rassemblement ont été installés des gros blocs de béton décorés d’arbres et de guirlandes pour que ça ne soit pas trop anxiogène, a-t-il raconté. Les accès aux rues sont bloqués par des voitures de police et de service d’ordre garées en quinconce.»

Lors de la Fête nationale du 14 juillet dernier, les forces de sécurité avaient poussé un soupir de soulagement à Paris, parce qu’il n’y avait eu aucun attentat. C’était avant que la terreur frappe la ville de Nice.

Si Paris est la vitrine de la France, on sait depuis Nice et depuis un certain nombre d’actes terroristes qu’aucune ville française ne peut se considérer à l’abri.

«Il y a plus de 40,000 gendarmes qui seront déployés partout dans les campagnes pour protéger, même les plus petits villages, a-t-il dit. Certains ont nourri la crainte qu’une bande islamiste s’attaque à un village, tue les villageois et plante le drapeau de Daesh sur la mairie en attendant la police pour finir en martyr. Il n’y a plus aucun espace qui est préservé en France»